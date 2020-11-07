Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler izleyicileri şaşırttı. Geyhatu'nun Kayı Obası'na gelmesini fırsat bilen tekfur Aya Nikola Kulucahisar Kalesi'ne baskın düzenleyerek kaleyi işgal ediyor. Tüm bu gelişmeleri Nikola'nın obaya yolladığı adamdan öğrenen Osman Bey yaşananlar karşısında büyük bir öfke yaşıyor. Kalenin önüne giderek Aya Nikola ve askerlerine meydan okuyor. Fragmanın en can alıcı sahnesi ise Osman Bey'in Nikola'nın karşısında Flatyos'u esir aldığı anlar. Osman Bey Nikola'ya Flatyos'un boynuna hançeri dayadığı anda "Ertuğrul Gazi Osman. Ne pusatımı emanet ederim ne de gardaşlarımı" diyerek oradan ayrılıyor. İşte Kuruluş Osman 33. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.