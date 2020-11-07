Salı akşamı yayınlanan bölümde Behzat Façalı'nın Yavuz'u takibi esnasında Yaman Korkmaz'ın adamları tarafından pusuya düşürülmesi haftaya damgasını vuran sahnelerden oldu. Dizinin sıkı takipçileri Emir Benderlioğlu tarafından canlandırılan karakterin diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ederken dün ATV ekranlarında EDHO 171. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda kardeşinin acısını kaldıramayan Haşmet Façalı'nın Korkmazların evini basarak tek tek hepsinin peşine düştüğü görülüyor. Ayrıca diğer yandan Alparslan Çakırbeyli, Behzat'ın intikamı uğruna cezaevine giderek Derman Korkmaz'ın sonunu getirme planı kuruyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Seni masada görmek istiyoruz!"

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir.