1 Kasım 2020 günlük burç yorumları! Mavi Dolunay Oğlak-Kova-Terazi-Kova-Yay-Aslan-İkizler-Başak-Yengeç-Balık-burçları nasıl etkiler?

Mavi dolunay etkileri arama motorlarında sorgulanıyor. Bu ilginç doğa olayını görmek isteyenler mavi dolunay ne zaman görülecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, mavi dolunay nedir? Mavi ay olarak adlandırılan olayda 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden görülecek. Mavi dolunay çok nadir görülen bir doğa olayıdır. Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 1 Kasım 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
MAVİ DOLUNAY NEDİR?
Mavi Ay dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesidir. Nadir yaşanan bir gök olayı olan Mavi Ay Mavi Ay, Ay'ın mavi renkte görünmesi anlamına gelmiyor.
Dünya'da meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketi nedeniyle mavi ve tonlarında gözüken Dolunay, gökbilimciler tarafından Mavi Ay olarak tanımlanmıştır. Aslında Ay'ın rengi değişmemekte, ancak toz bulutları sebebiyle Ay mavi renkte görülmektedir.
Mavi Ay terim olarak 1946 yılında "Sky& Telescope" dergisi tarafından kullanılmıştır, ancak tanım tam olarak Mavi Ay'ı karşılamamıştır.
Mavi Ay, ilk kez 1883 yılında belirgin bir şekilde görüldü ve kayıtlara geçti. Öte yandan mavi rengine en yakın Mavi Dolunay, 1991 yılında görüntülendi.
1 Kasım 2020 günlük burç yorumları! Mavi Dolunay burçları nasıl etkiler?
2020 yılında #İstanbul ilklere şahit olacak! Dünya ve ülkemiz seçimleri konuşacak. #IMF gündeme gelirken #Akdeniz ısınacak. #Satürn teknolojiyi devleştirirken liderleri koltuğundan edecek. #NATO kendi ayaklarına dolanırken #Çin dünya sahnesine çıkacak.
KOÇ: Güçlü planların kişisi olmanıza rağmen, fikirlerinizde abartıya kaçmanız yüzünden bazen çevrenizden tepki alıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru yolda kullanacaksınız. Çalışmalarınız olumlu ilerliyor.
BOĞA: TakıntılI biri değilsiniz fakat çevrenizdeki olaylara kayıtsız kalamıyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin enerjilerin düşük temposundan etkileniyorsunuz. Çevrenizi yargılamaktan kaçınmalısınız.
İKİZLER: Kısa yolları kapsayan haberlerin sizin paralelinde ilerleyeceğinden emin olabilirsiniz. Kardeşleriniz ve babanızla olan ilişkileriniz gündem kazanıyor. Arkadaşlarınızla işbirliği yapmanız sizi olumlu kılacak.
YENGEÇ: Çevrenizdekileri olumlu etkiliyorsunuz. Katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Paylaşıma açık bir gün. Düşüncelerinizi baskı altında tutmayın.
ASLAN: Birlikte iş yaptığınız kişilerin nitelikli yönleri sizin için önemli. İş konusunda sempati toplayıp başarıların altına imza atacağınız bir dönem sizi bekliyor. Hayallerinize yaklaşacağınız bir gün.
BAŞAK: Sağlıklı düşüncelerin sağlam kafadan çıktığını bildiğiniz için, görüşeceğiniz kişilerin akılcı yaklaşımlarına ihtiyacınız var. Hırslı ortamlarda bulunmak istemiyor fakat kesin çözüm elde ediyorsunuz.
TERAZİ: Yöneticilik konusunda çevrenize ders verecek davranışlar sergilemeniz, kendinizi daha iyi hissetmenize neden oluyor. Bugün güven duygusuna ihtiyacınız var. Mesleki hırslarınızla baş etmelisiniz.
AKREP: Disiplin size yakışıyor. Finans konularının gündem kazanmasıyla, sert fakat akıcı planlar yapıyorsunuz.. Bugün değişim için uygun bir gün değil. Gizli anlaşmaların faydasını ilerleyen günlerde anlayacaksınız.
YAY: Bugün, gizli enerjinizi ortaya çıkarmak istemeyebilirsiniz. Dürtülerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeli, geleneksel tutumlu kişileri yargılamaktan vazgeçmelisiniz. İyi niyetinizle siz kazanacaksınız.
OĞLAK: Bugün kendinizi yeniden yapılandırma yolunu seçebilir ve şartları gözden geçirebilirsiniz. Başarma iç güdüsü ile hareket etmeyi amaç edindiğiniz için, şans kapıları size daima açık.
KOVA: GÖRÜŞECEĞİNİZİN kişilerin başarılarınıza katkıları olabilir. Arkadaşlarınızla yapıcı ve yaratıcı yönlerinizi birleştireceksiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için önemli. Kaliteli yaşamdan yanasınız.
BALIK: Çevrenizde gelişen duygusal konulardan etkilenecek ve arkadaşlarınızla güçlü bağlar içinde olacaksınız. Grup çalışmaları için uygun bir gün ve koşulların sizden yana ve engelleri ortadan kaldırıyor.