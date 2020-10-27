Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 169. yeni bölüm canlı izle | ATV canlı yayın

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 169. yeni bölüm canlı izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide bu hafta Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la veriyor. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovuyor. İşte EDHO canlı izleme linki
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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 169. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Hızır devreye giriyor!"
Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar.
ALPASLAN YENİ BİR YOLA GİRİYOR
Akıl hocalığını yapan Şahin Ağa'nın yol vermesiyle hayatında yeni bir sayfa açan Alpaslan, aklının yanına bir de bilek gücünü katar. Teyzesi Ceylan Çakırbeyli'yi de karşısına alan Alpaslan, intikam ateşiyle yanarak düşmanlarının karşısına çıkmaya hazırdır.
EN BÜYÜK ENGEL KORKMAZLAR
Mafya babalığı yaparak mazlumun, güçsüzün ve düşkünün yanında olmak için Çakırbeyli soyadını geride bırakan Alpaslan'ın önündeki en büyük engel ise Korkmazlardır.
KUBİLAY EN BÜYÜK SİLAHI OLUYOR
Bu uğurda yeni bir ekip kuran Alpaslan'nın büyük silahı ise Kubilay olacaktır. Tüm masaya savaş açan Yaman Korkmaz'ın şimdiki durağı ise Haşmet Façalı olur.
YAMAN KORKMAZ, HAŞMET FAÇALI'NIN EVİNE GİDİYOR
Façalı'nın evine giden Yaman Korkmaz, tehditlerini havada savurur. Hızır Reis ise düşmanın sinsi planlarına karşı kendi planlarını devreye sokmaya hazırdır.