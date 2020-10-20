1998 yapımı 'Big Lebowski' (Büyük Lebowski) filmiyle hafızalarda yer edinen Jeff Bridges, üzücü haberi Instagram hesabı üzerinden duyurdu.

"KANSERE YAKALANDIM"

Bridges, "Bana lenfoma teşhisi konuldu. Bu ciddi bir hastalık olmasına rağmen harika bir doktor ekibine sahip olduğum ve iyileşme süresi tahmini iyi olduğu için şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.