Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm canlı izle! EDHO yeni bölüm izle! Salı akşamlarına damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam ortalık iyice karışıyor. Dizide bu hafta ölümden dönen Hızır Reis, sorumlusu Bahar Sincanlı'yı affetmiştir. Buna rağmen Bahar Sincanlı'nın infaz emrini veren İlyas Çakırbeyli, abisini zor bir karar vermek zorunda bırakır. İşte EDHO canlı izleme linki

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EDHO 168. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Benim affettiğim birinin infaz emrini verme!"

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Alpaslan'ın başına buyruk verdiği kararlar yetmezmiş gibi Hızır Reis bu kez de kardeşi İlyas yüzünden zor durumda kalmıştır.