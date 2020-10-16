Oktay Kaynarca 1994 yılı Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, MGD 22.Altın Objektif Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu ödüllerine layık görülmüştür.

Oktay Kaynarca, 2002 yılında kendisi gibi oyuncu olan Özgü Namal ile evlenmiş, 2008 yılında ise boşanmıştır. 2012 yılında Melek Angun ile ikinci kez dünya evine girmiştir. Ancak bu evliliğini de 2013 yılında sonlandırmıştır.

Şu sıralarda Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Hızır karakterine hayat vermektedir. Oktay Kaynarca, 1.76 metre boyunda, 75 kilo ve Kova burcudur.

OKTAY KAYNARCANIN SEVGİLİSİ GİZEM ACAR KİMDİR?

Model ve oyuncu olan Gizem Acar, 1995 doğumlu. Tiyatro eğitimini Sadi Alışık Kültür Merkezinde gören Gizem Acar, bazı reklam filmleri ve dizilerde yer aldı. 25 yaşındaki Gizem Acar ile Oktay Kaynarca'nın arasında 30 yaş fark var. 2015 yılında Kim Milyoner Olmak İster'e katılan 125.000 TL'yi hedeflediğini, amacının tiyatro eğitimine yurtdışında devam etmek olduğunu söylemişti.