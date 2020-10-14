Kuruluş Osman 29. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile Kuruluş Osman yeni bölüm izle! ATV ekranlarında her hafta büyük bir heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisinde yeni gelişmeler heyecanı doruklara çıkaracak. Dizide bu hafta Savcı Bey'in obaya gelişi heyecan yaratırken, Osman Bey'in akıbetinin belirsizliği Bala Hatun'u endişeye sürüklüyor. Peki, Bala Hatun, Ertuğrul Bey'e kendini kabul ettirebilecek mi? Kayı Obası'na gelen Nikola ve Flatyos'un planı ne? İşte diziyi izleme seçenekleri...

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KURULUŞ OSMAN 29. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Pusatımızın erişemediği yerde aklımızla iş göreceğiz!"

Sezona zirvede başlayan ve ilk bölümüyle çok konuşulan rekortmen dizi Kuruluş Osman'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Kuruluş Osman'ın 29'uncu bölümünde, Osman Bey kendisine kurulan tuzağı bertaraf etmek için mücadele ediyor.