Salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam heyecan dolu bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi. Bu akşam yayınlanan bölümde kendisine kurulan hain planın farkında olmadan ölüme yürüyen Hızır Çakırbeyli'nin yardımına yine başına olmadık işler açan yeğeni Alparslan koştu. Alparslan'ın masada oylama yapılmadan başıboş yaptığı eylemler dünürleri Façalı ailesiyle de aralarını açtı. Reisliğini ilan eden İlyas Çakırbeyli ise abisine yapılan saldırının intikamını almak istedi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 168. bölüm fragmanı yayında mı? Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Hızır senin yüzünden ölüyor!"

Alpaslan'ın Celal Sincanlı'yı öldürmesiyle masada ortam gerilir. Kızı Bahar ise intikam ateşiyle Hızır Reis'in peşine düşer.