Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi projesi yeniden ekranlara geliyor. Necati Şaşmaz 2021 yılında başlayacak dediği Kurtlar Vadisi akıbeti belli oldu. Kurtlar Vadisi öncesi Necati Şaşmaz Eşkiya dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekranlara dönüyor. Kurtlar Vadi'sinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile bir fotoğrafını paylaşan Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya dizinin ekranlara dönüş tarihini açıkladı.Necati Şaşmaz 2021 yılında başlayacak dediği Kurtlar Vadisi akıbeti belli oldu. Kurtlar Vadisi öncesi Necati Şaşmaz Eşkiya dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekranlara dönüyor. Öte yandan Son olarak sosyal medyada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Polat Alemdar gelsin sözleri heyecan yarattı.
Kurtlar Vadisi 2022 yılında yeniden başlıyor!
Ekranların en çok sevilen dizisi Kurtlar Vadisi 2022 yılında yeniden başlıyor. Yayınlandığı her dönem oldukça izlenen Kurtlar Vadisi dizisi yeni konsepti Pusu ile ekran macerasını başlıyor. Necati Şaşmaz ve Defne Samyeli başrollerinde yer alacağı Kurtlar Vadisi Kaos dizisi 2022 yılında başlama sebebi belli oldu.
Çakır ve Polat buluşuyor!
Kurtlar Vadisi dizisi öncesi hayranların en çok istediği bir şey daha gerçek oluyor. Necati Şaşmaz senaryosunu ekibine devredip ekranlara geri dönüyor. Abisi Raci Şaşmaz'ın uzattığı zeytin dalını kabul eden Şaşmaz, abisiyle buzları eritti. 2021 yılında EDHO transfer olacak Necati Şaşmaz çok kritik bir role sahip olacak. Necati Şaşmaz'ın Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a girmesiyle birlikte hem Çakır ve Polat yıllar sonra buluşacak hem Raci ve Necati kardeşler arasında barış imzalanmış olacak.
YAKIN ZAMANDA FRAGMANI YAYINLANACAK
İzleyicilerin, dizinin hangi kanalda yayınlanacağını merak ettiğini dile getiren Şaşmaz, "Yakın zamanda fragmanlarıyla, hangi kanalda yayınlanacağıyla gündeme geleceğiz." ifadelerini kullandı.
NECATİ ŞAŞMAZ EDHO'YA KATILACAK MI?
İzleyiciler Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteriyle nam salan Necati Şaşmaz'ın diziye gelmesini istiyor. Ancak konu hakkında yapım şirketinden bir açıklama yapılmadı.