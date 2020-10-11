Çakır ve Polat buluşuyor!

Kurtlar Vadisi dizisi öncesi hayranların en çok istediği bir şey daha gerçek oluyor. Necati Şaşmaz senaryosunu ekibine devredip ekranlara geri dönüyor. Abisi Raci Şaşmaz'ın uzattığı zeytin dalını kabul eden Şaşmaz, abisiyle buzları eritti. 2021 yılında EDHO transfer olacak Necati Şaşmaz çok kritik bir role sahip olacak. Necati Şaşmaz'ın Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a girmesiyle birlikte hem Çakır ve Polat yıllar sonra buluşacak hem Raci ve Necati kardeşler arasında barış imzalanmış olacak.