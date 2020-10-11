159 BİN İŞVEREN VE 1.2 MİLYON ÇALIŞANA DEVLET 950 MİLYON LİRALIK DESTEK ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRDİ!

Bakan Selçuk yapmış olduğu açıklaması ile "159 bine yakın işverene 1,2 milyonu aşkın çalışan için yaklaşık 950 milyon lira tutarında Normalleşme Desteği sağladık" dedi.

Korona virüs salgının başlamış olduğu ve pandemi kurallarına geçiş yapılan Mart ayından bu yana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı farklı isimler altında çok sayıda yardım ve destek ödemesini hayata geçirdi. İhtiyaç sahibi ailelere ödenen 1000 TL pandemi yardımı en çok talep gören ve faydalanılan başlık olurken bu yardım için başvurular halen e devlet üzerinden 3.faz başlığı altında kabul edilmeye devam ediliyor. Ancak daha önce birinci ve 2.faz pandemi yardımı alanlar, devlet memurları, sigortalı çalışanlar, emekliler, işsizlik maaşı alanlar ve kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ne yazık ki 3. faz pandemi yardımı için başvuru yapamiyorlar.

Süreçte devlet Aralık ayı sonuna kadar ücretsiz izne çıkarılan kişilere kısa çalışma ödeneği ödemeye, normal çalışma sürecine dönen işveren ise asgari ücret desteği vermeye devam edecek.

KAYNAK: Posta