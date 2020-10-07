Tam gaz geliyor! Kuruluş Osman Ertuğrul Bey müjdesiyle şaha kalkıyor! Herkes o sansa da gerçek bambaşka...

Türkiye'de ve dünyada ilgiyle izlenen ve ilk sezonunda reyting rekorları kıran 'Kuruluş Osman', ikinci sezonuna 7 Ekim Çarşamba akşamı başlıyor. Ekranların fenomen dizisi, sezona nefes kesen bir bölümle giriş yapacak: Merakla beklenen 28'inci bölümden yayınlanan ikinci fragman, 'Kuruluş Osman'ın yeni karakterlerine ve merakla beklenen görkemli savaş sahnesine dair ipuçları sundu. Reytingleri alt üst eden ilk sezonunun ardından kadrosuna kattığı usta ve yetenekli oyuncularla beklentiyi zirveye taşıyan 'Kuruluş Osman'; yenilenen mekanları, sürprizlerle dolu hikayesi ve özlenen karakterleriyle bu sezon da çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın sezon açılışına, Osman Bey liderliğindeki Kayı Alpleri ile Bizans ordusunun karşı karşıya geldiği meydan savaşı sahnesi damga vuracak.
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON BU AKŞAM BAŞLIYOR
Kuruluş Osman dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni sezon başlangıç tarihini duyurdu. Bozdağ yaptığı paylaşımda: "Türk ordusu nizam kurar! KuruluşOsman yeni sezon ilk bölümüyle 7 Ekim Çarşamba saat 20.00'de atv'de!" açıklamasında bulundu.
CÜNEYT ARKIN KURULUŞ OSMAN'A KATILDI
İkinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın katılıyor. Cüneyt Arkın'ın Aksaçlıların reisini canlandıracağı iddia ediliyor.
Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla efsanevi aktörün 'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın" sözleriyle açıkladı.
Efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın'ın 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu.
İKİ SÜRPRİZ İSİM DAHA
Cüneyt Arkın'ın ikinci sezon sürprizi olarak yapıma katılacağı haberlerinin ardından iki sürpriz daha geldi. Poyraz Karayel dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan kadroya dahil oldu.
Çukur ve sonrasında Şampiyon dizilerinde yer alan Erkan Avcı da Kuruluş Osman yeni sezon kadrosuna dahil oldu.
SEÇKİN ÖZDEMİR, KURULUŞ OSMAN KADROSUNA KATILDI
İkinci sezon bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman, bombaları art arda patlatmaya devam ediyor. Son olarak ünlü oyuncu Seçkin Özdemir'in de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldığı açıklandı. Özdemir, dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek.
İKİNCİ SEZON AFİŞİ BÜYÜK YANKI UYANDIRDI
Kuruluş Osman'ın ikinci sezon afişi, sosyal medyada kısa sürede on binlerce yorum ve beğeni alarak en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.
Osman Bey rolüyle milyonların gönlüne taht kuran yıldız oyuncu Burak Özçivit'in yeni imajıyla ilk kez görücüye çıktığı afişte, Türk kültürünün güçlü simgelerinin yer alması dikkat çekti. Özçivit'in kısalan saçları ve sakalıyla birlikte değişen imajı, oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılanırken, yeni sezona dair beklentiyi de artırdı.
YENİ SEZONA GÜMBÜR GÜMBÜR GİRİYOR
"Sır çözüldü, aşkın ateşi harlandı. Gelsin gayrı gelecek olanlar; hayal kurup pusatı kuşananlar, yol açıp töreyi yayacak olanlar, iz sürüp sancağı kaldıracak olanlar, hayal kuranlar... Yol açanlar, iz sürenler, vaktidir gayrı; iz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir" sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan ikinci sezon tanıtımı, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından büyük ilgi gördü. On binlerce beğeni ve yorum alan tanıtım, dizinin ikinci sezonda ekranlara damga vuracağının sinyallerini verdi.