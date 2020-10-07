ATV ekranlarında yeni sezona merhaba diyen Kuruluş Osman dizisinde yaşanan gelişmeler dikkat çekti. Son bölümde Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis ediyor. Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya karar verdi. İşte dizinin yeni bölüm fragmanı...

KURULUŞ OSMAN 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Türk ordusu nizam kurar!"

Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir.