ERTUĞRUL BEY GERİ DÖNÜYOR

Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?