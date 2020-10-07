Kuruluş Osman 28. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın Kuruluş Osman son bölüm izle! Ekranların heyecanla takip edilen tarihi dizisi Kuruluş Osman dizisi 28. bölümüyle ekranlara geri dönüyor. Dizide bu hafta Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle alplerini bir araya topluyor. Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanıyor. İşte diziyi canlı izleme linki
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KURULUŞ OSMAN 28. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Türk ordusu nizam kurar!"
Kulucahisar Kalesi fethiyle, Konstantiniye'nin ve imparatorun öfkesini üzerine çeken Osman Bey, uç bölgesinde huzuru tesis etmiştir.
AYA NİKOLA GELİYOR
Osman Bey'e karşı harekete geçen ve en deneyimli kumandanlarından Aya Nikola'yı bölgeye gönderme kararı alan Bizans İmparatoru, başarılarıyla tüm obalara umut olan bu Türk beyini saf dışı bırakmaya kararlıdır.
KAYI OBASI'NA HAİN SALDIRI
Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan sürpriz baskın Bizans'ın emellerini açık ederken, bu alçaklığın hesabını sormaya kararlı olan Osman Bey; Aksakallılar'dan aldığı görevle Alplerini bir araya toplar.
ERTUĞRUL BEY GERİ DÖNÜYOR
Ertuğrul Bey'in dönüşü ise yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası'nda coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpleri Bizans ordusunu bertaraf edebilecek mi? Osman Bey, Aksakallılar'dan nasıl bir vazife alacak? Ertuğrul Bey'in dönüşüyle Kayı Obası'ndaki dengeler nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans hakimiyetini yeniden tesis etmek için neler yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?