Ahmet Serdar Oral, 2006 yılında Sun Vital Solaryum'un genel müdürlüğünü yaptı. Daha sonra kendisi bohem bir hayat tarzını seçti ve Fethiye'ye yerleşti. Burada uzun süre yoga ve nefes dersleri ile ilgilendi. Daha öncesinde iki evlilik yapan Ahmet Serdar Oral'ın bu evliliklerinden toplam 3 çocuğu bulunuyor.

Özgü Namal ve eşi Serdar Oral Muğla Köyceğiz'de yaşıyordu. Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz'de doğayla iç içe bir yaşam kurmuştu. Bu beraberlikten Nefes ve Elem Su adlarında iki de çocukları bulunuyordu.

Serdar Oral geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.