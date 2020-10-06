Hızır Çakırbeyli Karakteri – Oktay Kaynarca

Hızır Çakırbeyli, Çakırbeyli ailesinin reisidir. Annesi ona Hızır şeklinde hitap etmektedir. Mafya aleminde de Hızır Reis olarak bilinir. Sevenleri ise ona Çakır şeklinde seslenir. Çakır'ın hayatı, çok sevdiği abisi Ömer, düşmanları tarafından öldürülünce değişir. Bu nedenle abisinin vasiyeti sayılan mühendis olma fikrini bir kenara bırakır ve onun intikamını almaya yemin eder. Bu nedenle elinden geleni ardına koymaz ve sırf bu intikam uğruna her şeye göğüs germektedir. İntikam sevdası uğruna cezaevine girse de bu isteğinden asla vazgeçmez. Sevdiklerine karşı cana yakın, esprili, vicdanlıdır. Fakat düşmanları onu görünce kaçacak delik arar.