EDHO 166. bölüm canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle! Aylardır heyecanla beklenen ekranların uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu akşam yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara merhaba diyor. Bugün izleyicisiyle buluşan bölümde ailesine düzenlenen saldırının ardından adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip ediyor. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir. Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına alıyor. İşte EDHO ATV canlı yayın izleme seçeneği

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 166. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Hemen Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşeceksin!"

Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır.

ALPARSLAN OLAYIN PEŞİNDE

Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir. Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına almıştır.