5 sezondur heyecan dolu bölümleriyle ekran macerasına devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Polat Alemdar gelsin sözleri heyecan yarattı. Kurtlar Vadisi ilk sezonunda tarihin en iyi ikilisi olarak lanse edilen Polat Alemdar ve Süleyman Çakır buluşuyor mu? Oktay Kaynarca'nın başrollerinde yer aldığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon bombası patlatacak mı? İzleyiciler yeni sezonda Necati Şaşmaz'ın da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılmasını istiyor. Öte yandan heyecanla beklenen EDHO yeni sezon bu akşam başlıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 28 Nisan'da 165. bölüm ile sezon finali yapmıştı.
EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN?
EDHO yeni sezon 6 Ekim Salı akşamı saat 20:00'de izleyicileri ile buluşuyor.
EDHO YENİ SEZONDA NELER YAŞANACAK?
Alparslan kendisine ve ailesine yapılan hain saldırı sonrasında hayatından vazgeçmek uğruna intikam yemini eder. Olayın faillerini bulmak için gözünü karartan Alparslan, karşısında duran amcası Hızır Çakırbeyli'yi bile ezmeye göze almıştır.
Adım adım iz süren Alparslan, ipin ucunu masaya kadar takip eder. Bu intikam masadaki herkesi birbirine düşürürken, hedef haline gelir. Bu uğurda dünürleri Haşmet Façalı'yı da karşısına almıştır. Masanın kuralını hiçe sayan Alparslan silahını ateşler.
PLANLARIN FARKINDA DEĞİL
Hızır ise kendisi üzerinden yapılan hain planların henüz farkında değildir. Alparslan'a yapılan saldırının izini sürerek soluğu Yaman Korkmaz'ın mekanında alan Hızır, düşmanlarının gözüne bakarak meydan okur. Dünürü Haşmet Façalı'nın ön ayak olmasıyla masaya oturan Sincanlı ailesi ise Çakırbeyli ailesinin başına çorap örer. Çakırbeyliler beklenmedik bir düşmanlıkla karşı karşıya kalacaktır. Çakırbeylilerden intikam almak için yemin eden Bahar ise, Hızır Çakırbeyli'nin peşine düşer.
NECATİ ŞAŞMAZ EDHO'YA KATILACAK MI?
İzleyiciler Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteriyle nam salan Necati Şaşmaz'ın diziye gelmesini istiyor. Ancak konu hakkında yapım şirketinden bir açıklama yapılmadı.
EDHO KONUSU NEDİR?
Başladığı günden beri sürekli konuşulan, ilgiyle takip edilen ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan dizilerden bir tanesi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, oyuncu kadrosuaçısından oldukça sağlam yapımlar arasında. Dizinin hem başrol oyuncuları hem de yan karakterleri profesyonellikleri ve dizinin hikayesini ekranlara gerçekçi bir biçimde taşımaları ile dikkat çekiyor.
Dizi ilk başta bir mafya dizisinden ibaretmiş gibi görünse de aslında birkaç bölüm sonra felsefesinin yalnızca bu olmadığı fark ediliyor. Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in birlikte kaleme aldıkları fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yönetmeniise Onur Tan'dır.
Hızır Çakırbeyli Karakteri – Oktay Kaynarca
Hızır Çakırbeyli, Çakırbeyli ailesinin reisidir. Annesi ona Hızır şeklinde hitap etmektedir. Mafya aleminde de Hızır Reis olarak bilinir. Sevenleri ise ona Çakır şeklinde seslenir. Çakır'ın hayatı, çok sevdiği abisi Ömer, düşmanları tarafından öldürülünce değişir. Bu nedenle abisinin vasiyeti sayılan mühendis olma fikrini bir kenara bırakır ve onun intikamını almaya yemin eder. Bu nedenle elinden geleni ardına koymaz ve sırf bu intikam uğruna her şeye göğüs germektedir. İntikam sevdası uğruna cezaevine girse de bu isteğinden asla vazgeçmez. Sevdiklerine karşı cana yakın, esprili, vicdanlıdır. Fakat düşmanları onu görünce kaçacak delik arar.
Hızır Çakırbeyli karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, 1965 yılında Malatya'da doğmuştur. Anne ve babası Almanya'da çalışan ünlü oyuncu çocukluğunu Üsküdar'da anneannesinin yanında geçirmiştir. Lisede birkaç okul değiştiren ünlü oyuncu, Fiat fabrikasında elektrik işçisi olarak çalışmıştır. Bu esnada konservatuvar sınavlarına girmiştir. Duvarların Ötesi adlı tiyatro oyunuyla ilk kez oyunculuk deneyimine sahip olmuştur. Ünlü oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümü mezunudur. Üniversite okurken TRT'de birkaç yapımda rol almıştır. Ünlü ve başarılı oyuncu pek çok yapımda yer almış ve güçlü performanslar sergilemiştir. Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Çakır karakteri onu bugünkü ününe kavuşturmuştur. Bunun yanı sıra Bir Kadının Anatomisi, Köstebek, Yedi Tepe İstanbul, Tek Celse, Bayanlar Baylar, Esir Şehrin İnsanları, Avrupa Yakası, Kalbin Zamanı, Adanalı, Nuri gibi pek çok projede yer almıştır.