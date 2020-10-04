Kurtlar Vadisi ekranlara geri dönüyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi projesi yeniden ekranlara geliyor. Uzun yıllar boyunca Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar karakteriyle özdeşleşen oyuncu Necati Şaşmaz'dan hayranlarını heyecanladıran bir paylaşım geldi. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok izlenen dizisi Kurtlar Vadisi, tekrar ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Kurtlar Vadi'sinin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz ile bir fotoğrafını paylaşan Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya dizinin ekranlara dönüş tarihini açıkladı.Necati Şaşmaz 2021 yılında başlayacak dediği Kurtlar Vadisi akıbeti belli oldu. Kurtlar Vadisi öncesi Necati Şaşmaz Eşkiya dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ekranlara dönüyor. Öte yandan Son olarak sosyal medyada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Polat Alemdar gelsin sözleri heyecan yarattı.
POLAT ALEMDAR EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR
Şaşmaz, "Bir Hadis Bir Film Kısa Film Yarışması Ödül Töreni" için geldiği Konya'da, AA muhabirine, televizyonda 2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi dizisinin, 2018'de "Kurtlar Vadisi Kaos" olarak izleyicinin karşısına çıkacağını belirtti. Şaşmaz, "Dizimizin senaryosunu tamamladık. Şubat ayı gibi televizyonlarda yayınlanmaya başlayacak inşallah." dedi.
YAKIN ZAMANDA FRAGMANI YAYINLANACAK
İzleyicilerin, dizinin hangi kanalda yayınlanacağını merak ettiğini dile getiren Şaşmaz, "Yakın zamanda fragmanlarıyla, hangi kanalda yayınlanacağıyla gündeme geleceğiz." ifadelerini kullandı.
NECATİ ŞAŞMAZ EDHO'YA KATILACAK MI?
İzleyiciler Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar karakteriyle nam salan Necati Şaşmaz'ın diziye gelmesini istiyor. Ancak konu hakkında yapım şirketinden bir açıklama yapılmadı.
EDHO 6. SEZONDA MASAYA DAHLAN SÜRPRİZİ
Yeni sezonu bekleyen izleyiciler dizide sürekli adı geçen ancak henüz gözükmeyen Dahlan'ı Kurtlar Vadisi'nden bir ismin canlandırmasını istiyor. İzleyiciler özellikle Dahlan'ı Kurtlar Vadisi Pusu'ya İskender Büyük karakteriyle damgasını vuran Musa Uzunlar'ın ya da Ersoy Ulubey karakterini canlandıran Ümit Acar'ın oynaması yönünde talep de bulunuyor.
EDHO 6. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EDHO 6. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Dizinin yeni sezonunun gelecek haftalarda başlaması bekleniyor. Ancak resmi tarih hakkında yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
"Bizim dostumuz yok!"
Hızır, dostlarının ihanetiyle masadan gönderilirken, Feyyaz, en başından beri ince ince işlediği hain planlarının neticesine ulaşmıştır.
FEYYAZ'IN HAİN PLANLARI
Sırada, masanın hakimiyetini tamamen ele almak için önce Hızır ve Alparslan'ı öldürmek ardından da tüm masa üyelerini bitirmek vardır.
KASAPLAR'DAN ÇAKIRBEYLİLER'E SUİKAST PLANI
Yapılan plan doğrultusunda Kasaplar, Çakırbeyliler için düzenlenen suikastın başarılı geçtiği haberini verecek, bu haberi bekleyen Feyyaz ise kalıcı bir barış yapmak bahanesiyle bir araya topladığı masa üyelerinin işini bitirecektir. Nitekim işler bu kez planladığı gibi gitmez.
İLYAS VE BEHZAT KARŞI KARŞIYA
Dostu tarafından ihanete uğradığını düşünen İlyas'ın Behzat'a karşı tavrı sert ve nettir. Artık hiçbir dostu kalmadığını düşünüp üzülürken; Ömür'ün de yaşanacakları önceden bildiğini öğrendiğinde, kimseye güvenmemesi gerektiğini bir kere daha anlayacaktır.
FAÇALI VE ÇAKIRBEYLİ AİLELERİ NE YAPACAK?
Nihayetinde Façalı ve Çakırbeyli aileleri arasında bir taraf seçmek zorunda kalacak tek kişi yalnızca Ömür olmayacaktır. Tipi ve Haşmet'in, kardeşim dediği Hızır'a ihanet etmelerine razı gelemeyecek olan Emine de restini çekip evinden ayrılır.
HAŞMET'İN BEHZAT'I DA KAYBETMESİ AN MESELESİ
Hem kardeşinin hem de eşinin sırtını döndüğü Haşmet'in Behzat'ı da kaybetmesi an meselesidir. Bu ayrılıklara en çok üzülecek olan kişi ise tek amacı sevdiklerini bir arada tutmak olan Hızır olacaktır.