Boran karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde çok sevilen Mustafa Üstündağ'ın yeni sezondaki adresinin belli olduğunu konuşulmaya başlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Bicolar tarafından vurularak öldürülen Boran karakterinin ardından ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın geçtiğimiz sezonlarda Çukur'da canlandırdığı Kahraman Koçovalı karakterini canlandıracağı iddialar arasında yer aldı. Şimdi izleyiciler dizinin yapımcı şirketinden yapılacak açıklamaya odaklandı.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ ÇUKUR'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan ünlü oyuncu geçen sezon Boran karakterinin ölmesiyle diziye veda etmişti. Ortaya atılan iddialara göre, Mustafa Üstündağ'ın bu sezon Çukur'a döneceği konuşuluyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.