Usta oyuncu Necati Şaşmaz'ın büyük oğlu Ali Nadir Şaşmaz babasına benzerliği ile sosyal medyayı salladı. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz sosyal medya hesabından oğluyla olan fotoğraflarını paylaşınca binlerce beğeni ve yorum da alıyor. Son haliyle dikkat çeken Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü ve ünlü oyuncunun sevenleri tarafından babasına benzetildi. Bu gelişmeyle birlikte ünlü oyuncunun hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu.
NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?
Abdulkadir Şaşmaz'ın oğlu olan Necati Şaşmaz 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da Zaza kökenli Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Tam adı Muhammed Necati Şaşmaz'dır. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki hardeşi vardır. Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, eğitimini Kanada'da tamamladı.
ABD'de 6 sene kalan Şaşmaz, 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyarete geldiğinde geri dönüş uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı. Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz,ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti. Necati Şaşmaz hayatını Türkiye'de devam etme kararı aldı. Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu.
Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de baş rolde düşünüyorum" sözlerine, düşünmek istediğini söyleyen Necati Şaşmaz, bir ay sonra bu teklifi kabul etti. 2003 yılında gösterilmeye başlayan "Kurtlar Vadisi" adlı dizi filmde Necati Şaşmaz Polat Alemdar karakterinde rol aldı.Amerika'da kaldığı dönemde yeşil kart sahibi olan Necati Şaşmaz, bedelli askerlikten yararlanarak, askerliğini 28 gün yapmıştır.
Necati Şaşmaz'ın, içerisinde ilâhi aşkı anlatan şiirlerinin yer aldığı bir şiir kitabı bulunmaktadır. Ankara'da bulunduğu gençlik yıllarında başından bir aşk hikayesi geçen Necati Şaşmaz, yaşadığı duyguları şiire aktarmıştır. Bu dönemde içerisinde bulunduğu tasavvuf kültürünün de etkisiyle ilâhi aşkı şiirlerine yansıtan Şaşmaz, şiirlerini ise "Akş" ismini verdiği bir kitapta toplamıştır.
Necati Şaşmaz, 12 Aralık 2012 tarihinde kendisinden 21 yaş küçük Nagehan Kaşıkçı ile evlenmiştir. Necati Şaşmaz 2 Kasım 2014 tarihinde dizi çekimleri sırasında kendi kullandığı aracın kontrolden çıkması sonucunda trafik kazası geçirdi. Çenesinde kırık olduğu tespit edildi ve ameliyat edildi.
Filmleri ve Dizileri :
2012 - Kurt Kanunu (dizi)
2011 - Kurtlar Vadisi Filistin (sinema)
2010 - Halil İbrahim Sofrası (dizi)
2007 - Kurtlar Vadisi Terör (dizi)
2007 - 2014 - Kurtlar Vadisi Pusu (dizi)
2006 - Kurtlar Vadisi Irak (sinema)
2004 - Ekmek Teknesi (dizi)
2003 - 2005 - Kurtlar Vadisi (dizi)