ACUN ILICALI KIZLARI ADINA BAĞIŞ YAPTI

Acun Ilıcalı'ya canlı yayında gelen sürpriz telefon da ailesinden oldu. Kızı Leyla Ilıcalı yayına bağlanıp "Baba biz 3 kardeş yardım yapacağız ama senin açıklamanı istiyoruz' dedi. Leyla, babasından onlar adına 'bağış' yapmasını isteyince Acun Ilıcalı 'Ben de kızlarım adına 500 bin lira bağışlıyorum' dedi.

BAĞIŞ YAPAN TEK SANATÇI

Dizilerden milyonlar kazanan sanatçılar ellerini cebine atmazken kampanyaya katılan tek sanatçı Haluk Levent oldu. AHBAP derneği ile hayırseverliğini taçlandıran Haluk Levent, bilgisayar için de 200 bin lira bağış yaptı.