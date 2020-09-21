EN YÜKSEK 2. BAĞIŞI YAPAN KİŞİ

Dizüstü bilgisayar kampanyasında gecenin en yüksek ikinci bağışı kamuoyunda pek bilinmeyen bir isimden geldi. Gülderen Holding'in başkanı Kerem Gülderen canlı yayına bağlandı ve 700 bin lira bağışladıklarını duyurdu. Kerem Gülderen'in şirketi enerji sektöründe hizmet veriyor.

SELİN CÖMERT ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde Deniz Akkaya ile 'çocuk' kavgası yapan Selin Ciğerci ise yüklü bir bağış gerçekleştirerek alkış aldı. Selin Ciğerci futbolcu eşi Gökhan Çıra ile kampanyaya 200 bin lira bağış yaptı. Selin Ciğerci önümüzdeki yıl bir okul yaptıracağını da açıkladı.

Eğitim camiasından bir başka bağış da Nişantaşı Üniversitesi'nden geldi. Nişantaşı Vakfı başkanı Levent Uysal yayına bağlanarak 200 bin lira vereceklerini söyledi.