Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 19 Eylül'de kırmızı ve mavi takımların dokunulmazlık oyunuyla heyecan artırdı. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım içinden eleme potasına göndereceği ismi belirledi. Peki, 20 Eylül Pazar günü MasterChef'te kim elendi? Eleme potasında yer alan Serhat, Sefa, Özgül, Selin, Tanya ve Berker arasında yapılan eleme oyunu sonrası giden isim netleşecek. Mehmet, Danilo ve Somer şefler; Serhat, Sefa, Özgül, Selin, Tanya ve Berker'in eleme oyununda ana maddesi peynir olan bir yemek yapmalarını istedi. 5 çeşit peynirden herhangi biri ya da bir kaçının ana unsur olması istendi. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
20 EYLÜL MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Cumartesi günü yayımlanan bölümde kırmızı takım, mavi takım tarafından büyük bir mağlubiyete uğramıştı. Takım dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takım, Sefa, Selin, Tanya ve Berker'i potaya gönderdi.Mavi takım ise Furkan'ın kaptanlığında gerçekleştirdiği oyunların ardından ilk mücadelede kırmızı takıma yenilerek eleme adayını çıkarmıştı. Dokunulmazlığı elde eden Duygu, potaya Serhat'ı gönderdi. Takım oylamasında da ikinci eleme adayı Özgül seçildi.Eleme potasında yer alan Serhat, Sefa, Özgül, Selin, Tanya ve Berker arasında yapılan eleme oyunu sonrası giden isim netleşecek.
İŞTE MASTERCHEF ELEME POTASINDA YER ALAN YARIŞMACILAR
Serhat
Özgül
Sefa
Selin
Tanya
Berker
MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ
Mehmet, Danilo ve Somer şefler; Serhat, Sefa, Özgül, Selin, Tanya ve Berker'in eleme oyununda ana maddesi peynir olan bir yemek yapmalarını istedi. 5 çeşit peynirden herhangi biri ya da bir kaçının ana unsur olması istendi.