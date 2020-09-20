Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye 19 Eylül'de kırmızı ve mavi takımların dokunulmazlık oyunuyla heyecan artırdı. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım içinden eleme potasına göndereceği ismi belirledi. Peki, 20 Eylül Pazar günü MasterChef'te kim elendi? Eleme potasında yer alan Serhat, Sefa, Özgül, Selin, Tanya ve Berker arasında yapılan eleme oyunu sonrası giden isim netleşecek. Mehmet, Danilo ve Somer şefler; Serhat, Sefa, Özgül, Selin, Tanya ve Berker'in eleme oyununda ana maddesi peynir olan bir yemek yapmalarını istedi. 5 çeşit peynirden herhangi biri ya da bir kaçının ana unsur olması istendi. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de