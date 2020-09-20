En Şık Benim'de ilk eleme gerçekleşti. Hem eğlenceli hem de gergin, heyecanlı anların yaşandığı En Şık Benim'de Cuma günü Raşit Bağzıbağlı yarışmadan elenen kişinin kim olduğunu açıkladı. Kısa sürede kombinler yapmaya çalışan yarışmacılardan en düşük oyu alarak elenen isim kim oldu? İşte En Şık Benim ile ilgili merak edilenler…



EN ŞIK BENİM KİM ELENDİ?



Begüm Ünlü bu haftanın elenen ismi oldu.