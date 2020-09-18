Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 18.09.2020 17:21
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.09.2020 17:21
    ABONE OL

    ? , , ?

    Ünlü türkücü ve program sunucusu Songül Karlı gündeme bomba gibi düştü ve hayatına dair bilgiler merak edilerek arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaya başlandı. Hiç estetiği olmadığını savunan, ayrıca ekonomik zorluk çeken ve eşinin dolandırdığını açıklayan Songül Karlı’nın ne zaman Müge Anlı’ya katılacağı merak konusu oldu. Peki , , ?

    takvim.com.tr
    Songül Karlı kimdir?

    Magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı'nın hayatı hakkındaki detayları haberimizde derledik. Başarılı sunuculuğu ve oyunculuğu ile ön planda olan Songül Karlı estetik konusu ve özel hayatı ile sık sık gündem konusu olan Songül Ka'nın Müge Anlı'ya katılacağı haberleri de daha çok meraklandırdı. İşte hayatına dair bilgiler…

    SONGÜL KARLI KİMDİR?

    15 Eylül 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

    Songül Karlı sekiz yıldır birlikte olduğu imam nikahlı eşi Ergün Topaloğlu'ndan 2002 yılında ayrıldı. Daha sonra evlendiği Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçı, 2008 yılında ondan da boşandı. 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı 'Su Gibi' ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.

    1991 yılında ilk albümü 'Derman Sendedir' ile müzik piyasasına girdi. Bu albümüyle türküseverlerin gönlüne taht kurdu. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.

    2004'te son albumü Kaç Bahar'ı çıkardıktan sonra müzik yaşamına ara veren Songül Karlı, 1990'lı yıllarda başladığı tv kariyerinde, Paşa Baba Konağı, Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk deneyimi de kazandı.

    Albümleri

    Derman Sendedir (1991) Duygu Müzik
    Böyle Olurmu (1992) Duygu Müzik
    Oralıyam Ben (1993) Duygu Müzik
    Dokunsalar Ağlayacağım (1994) Prestij Müzik
    Dal Boylum (1994) Prestij Müzik
    Yanık Bir Türkü (1995) Prestij Müzik
    Omuz Omuza (1996) Prestij Müzik
    Yalan (1998) İdobay Müzik
    Bir Yana (2002) Akbaş Müzik
    Kaç Bahar (2004) Akbaş Müzik

    Sunuculuk yaptığı programlar

    Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7
    İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX TV
    Su Gibi (2008) FOX TV
    Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk
    Bugün Yıldız Benim (2015)Show TV

    Oyuncu olarak yer aldığı diziler

    Paşa Baba Konağı (2000) TGRT
    Reyting Hamdi (2002) ATV
    Türkü Filmi (2004) Kanal 7
    Yasemince (2010) FOX TV
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Songül Karlı kimdir? Songül Karlı kaç yaşında, eşi kim, çocuğu var mı?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri