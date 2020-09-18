DOYA DOYA MODA NUR KİMDİR?



Aslen Kayserili olan ancak İstanbul'da doğup büyüyen Nur İşlek, 22 yaşında. Büyük beden yarışmasının 7 yarışmacısından biri olan Nur İşlek, 1.70 boyunda ve 44-46 beden giyiniyor. Genç yaşta evlenen Nur işlek'in Doruk adında bir oğlu var. Nur İşlek sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Oğlu Doruk ve eşi ile sürekli paylaşımlarda bulunuyor ve takipçilerinden beğeniler topluyor.



DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?



Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.