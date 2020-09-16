Şevval Şahin "Abartılacak bir şey yok, sadece 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı." açıklamaları üzerine gündemde en çok konuşulan isimler arasına girdi. Daha önce Miss Turkey birincisi olan Şevval Şahin, Survivor Marcus ile aşk yaşıyor. Corona virüs riskine rağmen partiler düzenleyen Şevval Şahin'in hayatına dair bilgileri derledik.