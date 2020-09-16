Menajerimi Ara dizisi dün akşam yine ilgiyle izlendi. Yeni başlamasına rağmen yoğun ilgi gören dizi ile ilgili bilgiler arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Peki Menajerimi Ara dizisinde hangi oyuncular rol alıyor? Menajerimi Ara dizisi hangi gün ekrana geliyor? Yeni izlemeye başlayacak olanlar için tüm bilgileri derledik.