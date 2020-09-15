DRONE İLE EVİ GÖRÜNTÜLENDİ!

Şarkıcı Zeynep Mansur, geçtiğimiz günlerde Fulya'daki evinde ilginç bir taciz olayı yaşadı.Mansur, 15'inci kattaki evinde arkadaşlarıyla otururken komşusunun drone ile evinin içinden görüntü aldığını fark etti.Komşusuna "Ne yapıyorsun sen?" diye seslenen şarkıcı, "Evine bakıyorum" yanıtını aldı.Büyük şok yaşayan ünlü şarkıcı, evini gözetleyen komşusu hakkında karakola gidip şikayetçi oldu. İfade için çağrılan şahıs, yalnızca evinde bıraktığı köpeğini izlediğini söyleyerek şarkıcıdan özür diledi. Mansur, "Oturduğum rezidansın yönetimi de rapor tuttu karakolda. Tutanağım baki. Şikâyetten vazgeçtim ama korkuyorum. Bu olay bende psikolojik baskı yarattı. Bir insan, evindeki köpeğe dışarıdan dron ile neden bakar? Bir daha aynı şey olursa avukatım savcılığa başvuracak" dedi.

ZEYNEP MANSUR KİMDİR?

Zeynep Mansur, 22 Nisan 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Mısırlı bir baba ve Arnavut Türk kökenli bir annenin dört çocuğunun üçüncüsüdür. İki abisi, bir kız kardeşi vardır.

17 yaşında ilk olarak Ankara'da, o yılların çok önemli bir gazinosu olan Altınnal Gazinosu'nda sahne aldı. 1998 yılında Ankara'dan İstanbul'a geldi. İstanbul'da çeşitli gazino ve barlarda sahne aldı. 2000 yılında sözlerini kendisinin yazdığı "Beyaz Sevdalar" isimli albümünü çıkardı. Ardından 2003 yılında "Yüzde Yüz Severim", 2007'de "Sen Nasıl İstersen", 2013 yılında "Yudum Yudum" ve 2016 yılında "Yine Bana Zor Geliyor" albümlerini çıkardı.