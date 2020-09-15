Çarpıcı hikayesi, yıldızlarla dolu kadrosu ve görkemli setiyle ekranların yeni fenomeni olmaya hazırlanan 'Şeref Sözü' için 480 bin m2'lik bir ada dev bir platoya dönüştürüldü!

Show TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan 'Şeref Sözü', yapımları ile dünyanın her köşesine ulaşan TIMS&B Productions'ın vizyonu, fenomen olmuş dizilerin yönetmeni Cevdet Mercan'ın rejisi ve hafızalardan silinmeyen dizi hikayelerinin senaristi Eda Tezcan'ın kalemi ile yeni sezonda adından söz ettirecek.

Şeref Sözü yakında Show TV'de!