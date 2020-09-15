1997 yılında Kanal D'de başlayan özel televizyon deneyimini 2,5 yılın ardından Kanal 6 ve ATV'de sürdürdü. Daha sonra TGRT'ye geçti. Sabah Haberleri, Kadının Sesi ve Sizin Sesiniz isimli kadın programlarını hazırlayıp sundu. 2005 yılında Show TV'de Biz bize programı'nı hazırlayıp sundu. 2009 yılında Star TV'de Suç ve Ceza Programı'nı hazırlayıp sundu. 2012 yılında ATV'de Yeniden Başlayalım programını hazırlayıp sundu. 2013'te FOX'ta Yeni Bir Umut programının sunuculuğunu üstlendi. 29 Mayıs 2017 tarihinden beri TV8 ekranlarında Gerçeğin Peşinde isimli programı sunuyor.

1987 yılında Türk halk müziğinin en başarılı temsilcilerinden Sümer Ezgü ile nikah masasına oturdu. Evlilikleri sona eren ikilinin Ceren ve Ozan Ezgü isminde iki çocuğu var.