Raşit Bağzıbağlı, 2016 yılında Fox TV'de yayınlanan Gardırop Savaşları isimli moda programında jüri koltuğuna oturdu. 2 sezon süren programda 220 bölum boyunca izleyenlere moda tüyoları verdi. Hazır giyim markası RASHID ve Couture'un yanına 2017 yılında gelinlik koleksiyonu da ekledi.

Türkiye'den Tuba Büyüküstün, Tulin Sahin, Demet Kutluay, Berguzar Korel, Fahriye Evcen, Dilan Deniz, Amine Gulse gibi ünlülerle çalışan tasarımcı, Dünya starlarından Paris Hilton, Yolanthe Cabau, Petra Nemcova ve Victoria Secret modeli Doutzen Kroes'u giydirdi.

TV8 EN ŞIK BENİM FORMATI NASIL?



Ünlü tasarımcı ve modacı Raşit Bağzıbağlı'nın sunuculuğunu ve jüriliğini üstlendiği yarışmada, Türkiye'nin en şık kızları tarzlarını sergileyecek. Raşit Bağzıbağlı'nın Türkiye'den ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen 100'lerce başvuru arasından seçeceği yarışmacılar, haftanın 5 günü boyunca şıklık savaşı verecekler.



Kendileri için özel olarak hazırlanan mağazada zamana karşı yarışacak olan yarışmacılar, kısıtlı sürede en şık kombini yapmaya çalışacaklar. Alışveriş sonunda oluşturulan konseptleri Raşit Bağzıbağlı yorumlayarak yarışmacıları puanlayacak.

Raşit Bağzıbağlı'nın puan verirken ince eleyip sık dokuyacağı ve yorumlarıyla gündem yaratacağı "En Şık Benim"de her ayın birinci olan yarışmacısı 50 bin lira değerindeki büyük ödülün de sahibi olacak.



