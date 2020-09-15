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    • 15.09.2020 11:14
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    • 15.09.2020 11:14
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    ! ne zaman,

    Televizyon ekranlarında yeni yayınlanacak olan merak edilerek araştırılmaya başlandı. Fragmanı yayınlanan ve daha şimdiden oldukça dikkat çeken dizisinin güçlü oyuncu kadrosu ve farklı konusu ilgi gördü. Peki ,

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    Masumlar Apartmanı konusu ve oyuncuları!

    Bu akşam ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Masumlar Apartmanı konusu ve oyuncuları ile merak edildi. Gündemde sıkça araştırılmaya başlanan Masumlar Apartmanı başrol oyuncuları oldukça heyecanlandırdı ve dizinin başlaması merakla bekleniyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili bilgiler…

    MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

    Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben'in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?

    MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?

    Farah Zeynep Abdullah

    Birkan Sokullu

    Ezgi Mola

    Merve Dizdar

    Alper Saldıran

    Metin Çoşkun

    Esra Ruşan

    Atilla Şendil

    Emir Özden

    Uğur Uzunel

    Gizem Katmer
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