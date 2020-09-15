Bu akşam ilk bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Masumlar Apartmanı konusu ve oyuncuları ile merak edildi. Gündemde sıkça araştırılmaya başlanan Masumlar Apartmanı başrol oyuncuları oldukça heyecanlandırdı ve dizinin başlaması merakla bekleniyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili bilgiler…
MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci'nin hayatı , yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci'nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han'ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben'in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han'ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk, kazanacak mı?
MASUMLAR APARTMANI OYUNCULARI KİMLER?
Farah Zeynep Abdullah
Birkan Sokullu
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Alper Saldıran
Metin Çoşkun
Esra Ruşan
Atilla Şendil
Emir Özden
Uğur Uzunel
Gizem Katmer