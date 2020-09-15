TV8'de her akşam yayınlanan ve ilgiyle izlenen Masterchef Türkiye yarışmasında yeni haftada yeni takımlar belirlendi. Kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar bu kez nasıl şekillendi? Masterchef kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? Geçtiğimiz hafta Arem'in elenmesi üzerine yerine Selin gelmişti. Masterchef kaptanlık oyununun kazananını ve yeni takımları haberimizden öğrenebilirsiniz.
KAPTANLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
2020 MasterChef Türkiye'nin 14 Eylül 2020 Pazartesi günü ekranlara gelen son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde devam eden yarışmada dünkü elemeden sonra yeni takımlar ve kaptanların belirlenmesi adına kaptanlık oyun oynandı. Yapılan oyunun ardından Mehmet, Danilo ve Somer şef haftanın mavi takım kaptanı olarak FURKAN'ı belirledi. Mavi takım kaptanı olan Furkan'da kurallar gereği kırmızı takım kaptanı olarak yarışmaya yeni katılan SELİN 'i kırmızı takım kaptanı olarak belirledi.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Furkan (Kaptan)
Emir
Serhat
Esra
Özgül
Duygu
Celal
Uğur
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Selin (Kaptan)
Barbaros
Berker
Tanya
Ayyüce
Sefa
Ebru
Eray