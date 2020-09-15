TV8'de her akşam yayınlanan ve ilgiyle izlenen Masterchef Türkiye yarışmasında yeni haftada yeni takımlar belirlendi. Kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar bu kez nasıl şekillendi? Masterchef kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? Geçtiğimiz hafta Arem'in elenmesi üzerine yerine Selin gelmişti. Masterchef kaptanlık oyununun kazananını ve yeni takımları haberimizden öğrenebilirsiniz.