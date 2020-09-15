Şarkıcılığının yanı sıra yazdığı kitaplar ile çalışma hayatına devam etti. 2003 yılında düz yazılardan oluşan ilk kitabı -kaybettiği dedesine ithaf ettiği- "Sarı Saçlarımı Kestim"i çıkardı. Ardından, "Platonik Bir Aşk" ve onun devamı niteliğinde olan "Gidiyorum Bu Aşktan" isimli romanlarını yayınladıktan sonra, ilişkilere yönelik "Ben Erkek Olsaydım" isimli kitabı yayınlandı. 2014 yılında ise "Sonbahar" isimli bir roman yazdı.

Sosyal sorumluluk projelerine de her zaman destek veren Zeynep Mansur, Boğa burcudur.

Albümleri:

Beyaz Sevdalar (2000)

Yüzde Yüz Severim (2004)

Sen Nasıl İstersen (2006)

Yudum Yudum (2013)

Yine Bana Zor Geliyor (2016)

Video Klipleri:

Beyaz Sevdalar

Zor Gelir

Yüzde Yüz Severim

Katlanamam

Sen Nasıl İstersen

Yudum Yudum

Yine Bana Zor Geliyor

Kitapları:

Sarı Saçlarımı Kestirdim (2003)

Platonik Aşk (2004)

Gidiyorum Bu Aşktan (2005)

Ben Erkek Olsaydım (2009)

Zeynep Mansur'un rol aldığı diziler ve filmler:

2012 – Araf Zamanı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2010 – Gecekondu (Kendisi) (TvVProgramı)

2009 – Hicran Yarası (Filiz) (TV Dizisi)

1998 – Bizim Mahalle (TV Dizisi)

1992 – Aşık Oldum (TV Dizisi)