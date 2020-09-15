TV8'de hafta içi her gün yayınlanan, keyifle izlenen yarışması Doya Doya Moda'da eğlenceli anlar yaşandı. Büyük beden stil yarışması Doya Doya Moda'da jüri koltuğunda oturan Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu puanlarını verdi. Peki yaptığı kombinler ile rakiplerini geride bırakan ve günün birincisi olan yarışmacı hangisiydi? 15 Eylül Salı Doya Doya Moda puan durumunu derledik.
15 EYLÜL SALI DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Yeni yarışmacı Zeynep: 6
Nur: 7
Birben:13
Sabiha: 9
Rabia: 12
Özde: 17
Rümeysa:20
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 97 puan ile Doya Doya Moda Sabiha oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Birben, Rabia ve Neslihan girdi. Kemal Doğulu elenen ismin 61 puan ile Fulya olduğunu açıkladı.
DOYA DOYA MODA NUR KİMDİR?
Aslen Kayserili olan ancak doğup büyüdüğü şehirden, İstanbul'dan Doya Doya Moda'ya katılan Ayşenur İşlek, 1998 doğumlu. 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Nur İşlek, yarışmaya katılma nedenini şu sözlerle dile getirmişti: "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.
RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.