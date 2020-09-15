DOYA DOYA MODA NUR KİMDİR?



Aslen Kayserili olan ancak doğup büyüdüğü şehirden, İstanbul'dan Doya Doya Moda'ya katılan Ayşenur İşlek, 1998 doğumlu. 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Nur İşlek, yarışmaya katılma nedenini şu sözlerle dile getirmişti: "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.



RÜMEYSA BUYURAN KİMDİR?



Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.