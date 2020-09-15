MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUN KİM KAZANDI?

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Eleme potasına gitmemek için mücadele eden yarışmacılar en iyi tabağı yapmak için yarıştı. Mehmet Şef yarışmacılardan Hors D'oeuvres yapmalarını istedi. Bireysel dokunulmazlık oyunun galibi Duygu oldu.

MASTERCHEF NE DEMEK?

Master Chef, Dünya Aşçılar Federasyonu'nun seçili aşçılara vermiş olduğu bir ünvandır. Bu ünvan, yurt dışından alınmaktadır. Master Chef ünvanına sahip olabilmek için adaylar, iki aşamalı bir sınava tabi olmaktadır.