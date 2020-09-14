Masterchef'te yeni bir hafta yeni yarışmacı ile başlıyor. Final turunda elenen yedeklerden Selin Aydın, bu hafta elenen yarışmacının yerine geldi. İddialı konuşmaları ve el lezzetine olan güveniyle ön plana çıkan Masterchef Selin'in hayatına dair bilgiler merak edilerek araştırılmaya başlandı. İşte Masterchef Selin kimdir? Sorusunun yanıtı…
MASTERCHEF SELİN ÖZTÜRK AYDIN KİMDİR?
Selin Öztürk Aydın, 1990, İzmir doğumludur. Evli ve Toprak isimli bir oğlu olan yarışmacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi mezunudur. Kendisini genç girişimci olarak tanımlayan yarışmacı, Atalante Danışmanlık ve Eğitim Hizmetlerinin kurucusudur. Firması, İnsan Kaynakları ve Eğitim alanında faaliyet göstermektedir. Selin Öztürk Aydın aynı zamanda Ege İş Kadınları Dernek üyesidir ve dernekte aktif olarak rol almaktadır. Toprağı ve mutfağı sevdiğini belirten yarışmacının hayali, kendi restoranında muhteşem tatlar sunmaktır. "Mutfağa olan tutkum bana güç veriyor" diyen Selin Öztürk Aydın, MasterChef 2020'nin ana kadrosuna yedeklerden giren yarışmacılar arasında yer almaktadır.
ELEME POTASINA KİMLER GİRDİ?
2020 Masterchef Türkiye'nin 13 Eylül 2020 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta içinde eleme adayı olarak belirlenen Furkan, Duygu, Ayyüce, Ebru, Eray, Arem eleme gecesinde kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde yapılan eleme oyununda patlıcan ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Yemeklerini yapan eleme adaylarının yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından tadılması sonrasında potadan çıkarak 2020 MasterChef macerasına devam eden isimler AYYÜCE, EBRU ve ERAY oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Öte yandan Duygu, Arem ve Furkan potadan çıkamayarak son eleme oyununda karşı karşıya gelerek deniz ürünleri yemeğini en iyi yapan olmaya çalıştı. Bu oyun sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer tarafından eleme adaylarının hazırlamış olduğu deniz ürünleri yemekleri tadımı yaptı ve haftanın MasterChef'e veda eden ismi AREM oldu.