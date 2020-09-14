ELEME POTASINA KİMLER GİRDİ?

2020 Masterchef Türkiye'nin 13 Eylül 2020 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta içinde eleme adayı olarak belirlenen Furkan, Duygu, Ayyüce, Ebru, Eray, Arem eleme gecesinde kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde yapılan eleme oyununda patlıcan ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Yemeklerini yapan eleme adaylarının yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından tadılması sonrasında potadan çıkarak 2020 MasterChef macerasına devam eden isimler AYYÜCE, EBRU ve ERAY oldu.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Öte yandan Duygu, Arem ve Furkan potadan çıkamayarak son eleme oyununda karşı karşıya gelerek deniz ürünleri yemeğini en iyi yapan olmaya çalıştı. Bu oyun sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer tarafından eleme adaylarının hazırlamış olduğu deniz ürünleri yemekleri tadımı yaptı ve haftanın MasterChef'e veda eden ismi AREM oldu.

Yerine yeni yarışmacı olarak Selin Aydın geldi.