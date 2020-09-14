Her akşam heyecanla takip edilen Masterchef Türkiye'de yine bir eleme yaşandı. Eleme potasına giren yarışmacılardan en başarısız tabağı yapan bir kişi hayallerine veda etti. Masterchef'i izlemeyi kaçıranlar arama motorları üzerinden kimin elendiğine dair bilgileri araştırmaya başladı. Peki Masterchef kim elendi? Yerine gelecek yeni yarışmacı kim oldu? İşte yaşananlar…
ELEME POTASINA KİMLER GİRDİ?
2020 Masterchef Türkiye'nin 13 Eylül 2020 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta içinde eleme adayı olarak belirlenen Furkan, Duygu, Ayyüce, Ebru, Eray, Arem eleme gecesinde kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde yapılan eleme oyununda patlıcan ana malzemesiyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Yemeklerini yapan eleme adaylarının yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şef tarafından tadılması sonrasında potadan çıkarak 2020 MasterChef macerasına devam eden isimler AYYÜCE, EBRU ve ERAY oldu.
MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Öte yandan Duygu, Arem ve Furkan potadan çıkamayarak son eleme oyununda karşı karşıya gelerek deniz ürünleri yemeğini en iyi yapan olmaya çalıştı. Bu oyun sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer tarafından eleme adaylarının hazırlamış olduğu deniz ürünleri yemekleri tadımı yaptı ve haftanın MasterChef'e veda eden ismi AREM oldu.
Yerine yeni yarışmacı olarak Selin Aydın geldi.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Esra (Kaptan)
Emir
Furkan (Eleme adayı)
Berker
Özgül
Ebru
Ayyüce
Duygu (Eleme adayı)
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Arem (Kaptan) - Elendi
Tanya
Barbaros
Serhat
Sefa
Uğur
Celal
Eray