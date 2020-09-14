KUAFÖRÜM SENSİN BÜLENT ERSOY NEDEN AYRILDI?



Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin yarışmasından 3 aylık sözleşmesi dolduğu için ayrıldığını duyurdu.

3 aylık sözleşme imzaladığını ve verilen süre dolduğu için ayrılma kararını aldığını açıklayan Bülent Ersoy sosyal medya hesabından şöyle dedi:

"Bugün bazı basın müntesibi muhterem arkadaşlarımın hadiseleri çarpıtarak aslıyla müsemma olmayan bir sunumla siz muhterem takipçilerimi yanlış bilgilerle mücehhez bilgilendirmeye çalışmaları üzerine gördüğüm lüzum üzerine sağlıklı, sarih, net ve belgelerle tescilli bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum."



KUAFÖRÜM SENSİN YENİ JÜRİSİ FATİH ÜREK Mİ OLDU?



Show TV'de yayınlanan Kuaförüm Sensin jüri üyesi Fatih Ürek oldu. Gelinim Mutfakta sunuculuğunu bırakan Fatih Ürek'in yeni yarışması belli oldu. Fatih Ürek, bundan böyle hafta içi her gün Show TV ekranlarında Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğunda izleyici ile buluşacak. Kuaförüm Sensin, 14 Eylül 2020 Pazartesi gününden itibaren yeni konsepti ve jürisiyle ekranlarda olacak.