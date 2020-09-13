Masterchef Türkiye hem heyecan, eğlence hem de gerilim dolu anları bir araya getiriyor. Dün akşam yine önemli bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Esra rahatsızlanırken iki yarışmacı oyundan diskalifiye edildi. Peki bu isimler kimler oldu? Masterchef'te dokunulmazlığı hangi takım aldı, bireysel dokunulmazlık kimin oldu? Masterchef eleme adayları kimler? İşte merak edilenler…
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
MasterChef Türkiye haftanın son dokunulmazlık oyunu ile izleyici karşısına çıktı. Silivri Belediye Başkanı ve çeşitli konukların katılımıyla gerçekleşen oyunda renkli dakikalar yaşandı. Menüde Tarhana Çorbası, Patlıcan Silkme, Patriot Böreği, Silivri Köftesi, Kağıtta Tekir ve Pandispanya vardı. Kıyasıya geçen mücadeleyi mavi takım kazandı.
BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef 2020'de takım oyununu kaybeden Kırmızı takım kendi arasında bireysel dokunulamazlık oyunu oynadı. Bireysel dokunulmazlığı Kırmızı takımda bu hafta kazanan isim Barbaros oldu
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Masterchef'de bu akşam Mavi takım iki eleme adayı çıkardı. Bunlardan biri Arem diğeri ise Eray oldu.
ESRA RAHATSIZLANDI
Bu akşam Mavi takımın kaptanı Esra Tokelli oylama sırasında kendini kötü hissetti ve kenarda dinlendi. Daha sonra kendine gelen Esra bunun nedeninin güneşten olabileceğini belirti.
MEHMET ŞEF İKİ OYUNCUYU YARIŞMADAN ATTI
Öte yandan Masterchef'te gergin dolu anlar yaşandı. Kurallara uymayan Arem ve Tanya Mehmet Şef tarafından oyundan atıldı.