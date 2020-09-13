Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın yer aldığı Arıza dizisi bu akşam ilk bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlanacak. Yayın akışında gören ve fragmanlarını izleyenler Arıza dizi konusu nedir? Arıza oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları araştırmaya başladı. İşte çiçeği burnunda dizi hakkında merak edilenler…
ARIZA DİZİ KONUSU NEDİR?
Kendi halinde bir hayat süren ve mert bir adam olan taksici Ali Rıza (Tolga Sarıtaş) ile karanlık dünyanın güçlü patronlarından birinin kıymetli kızı Halide'nin (Ayça Ayşin Turan) yolları bir kahramanlık hikayesinde kesişir. Ali Rıza ile müşterisi Halide'nin karşılaşmaları her ikisinin de hayatlarını sonsuza kadar değiştirir. Arıza;bir taksicinin, şehrin krallarıyla girdiği büyük savaşı ve bu amansız mücadelenin gölgesinde Halide ile yaşadıkları tehlikeli aşkın hikayesini anlatıyor.
ARIZA OYUNCULARI KİMLER?
Tolga Sarıtaş (Ali Rıza Altay)
Ayça Ayşin Turan (Halide Gürkan)
Ahmet Mümtaz Taylan (Haşmet Gürkan)
Olgun Toker (Burak Ersoylu)
Levent Can (Fuat Ersoylu)
Murat Daltaban (Muzaffer Cura)
Dilara Aksüyek (Füsüun Yılmaz)
Cavit Çetin Güner (Murat Ersoylu)
Ali Rıza Kubilay (Mithat Tekinoğlu)
Yağız Can Konyalı (Mert Altay)
Ali Seçkiner Alıcı (Hasan Kırbaş)
Hazal Benli (Derya Tekinoğlu)
Yeşim Salkım (Melek Tekinoğlu)
Yeşim Gül (Rukiye Altay)