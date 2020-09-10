Şu sıralar Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar rolünü canlandıran Melisa Döngel kimdir? Son zamanlarda oldukça dikkat çeken ve gözde isimlerden biri olan Melisa Döngel sosyal medyadan da yakından takip ediliyor. Melisa Döngel'in hayatına dair merak edilen bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.