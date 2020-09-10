Masterchef Ayyüce yarışmada ön plana çıkan isimler arasında yer alıyor. Hırslı yapısı ve kazanacağına olan inancıyla yola çıkan Masterchef Ayyüce bu hafta eleme potasına girmekten kendini kurtaramadı. İzleyiciler yarışmacının hayatına dair bilgileri merak ederek gündemde sıkça araştırmaya başladı. İşte Masterchef Ayyüce kimdir? Sorusunun yanıtı…
MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?
Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve Sakaryalı. 2016 yılında İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi'nde eğitim gören ve burada aldığı eğitimin ardından restoranda çalışmaya başlayan Ayyüce Kamit 4 yıldır aşçılık yapıyor. Ayyüce Kamit, gastronominin önemli isimleri arasında sayılan Şef Aylin Yazıcıoğlu'nun restoranında 2 yıl pastane şefi olarak çalıştı. Ayyüce, yemek yapmayı çok sevdiğini ve MasterChef Türkiye'de daha iyi tecrübeler edineceğini dile getiriyor. Ayyüce Kamit, MasterChef türkiye seçmelerinde 40 dakikalık sürede Fransız soğan çorbası yemeği ile Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'den evet oyu alarak, ana kadroya dahil oldu.
Yapılan 40 dakikalık yarışmada ortaya koyduğu Fransız soğan çorbası yemeği ile Danilo, Mehmet ve Somer şeften evet oyu alarak son 16 kişi arasında yer almaya hak kazanmıştır
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
2020 MasterChef Türkiye'nin 8 Eylül 2020 Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde dün gerçekleşen kaptanlık oyunu sonrasında mavi ve kırmızı takım ilk takım oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer Şef jüriliğinde İtalyan esnaf lokantası lezzetleri yapılması istendi. Yemek listesinde yer alan yemekleri yapan mavi ve kırmızı takım arasından, Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in tadımı sonucunda yemeklerden aldıkları puanla haftanın ilk dokunulmazlığını alan takım KIRMIZI takım oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Öte yanda dokunulmazlık oyununda kaybeden takım olan mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler mavi takımdan ördekli gözleme yapmasını istedi. Yarışmanın sonucunda en başarılı Dana Fileto'yu yapan EMİR bu haftanın bireysel dokunulmazlık kazanan 2. ismi oldu. Bireysel dokunulmazlık sahibi Emir yarışmanın kuralı gereği EBRU'yu seçerek eleme potasına gönderdi.
İlk eleme adayının belirlenmesinin ardından takım içi eleme adayı oylaması yapıldı ve yarışmacılar arasında en fazla eleme oyu alan AYYÜCE eleme potasına girdi.