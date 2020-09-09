Yayınlandığı günden bu yana milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen Kuruluş Osman dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Bozdağ Film'in sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada "Beklenen an geldi! Kuruluş Osman yeni sezon tanıtımı bu akşam ATV Ana Haber ve sosyal medya hesaplarımızda!" açıklaması yapıldı ve fragman ATV Ana Haber'de yayınlandı. İzleyiciler şimdi yeni sezon fragmanını izlemek istiyor. İşte Kuruluş Osman'ın yeni sezon fragmanı

KURULUŞ OSMAN 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman 2. sezonun ne zaman başlayacağı henüz belli olmadı. Bozdağ Film'in sosyal medya yapılan açıklamada "Beklenen an geldi! Kuruluş Osman yeni sezon tanıtımı bu akşam ATV Ana Haber ve sosyal medya hesaplarımızda!" denildi.