Hercai yeni sezon fragman izle

HERCAİ 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hercai'nin yeni sezon tarihi henüz olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında seyirci karşısında olması beklenirken konu hakkında yayıncı kuruluş ATV'den ve yapımcı şirketten henüz bir açıklama yapılmadı.

HERCAİ SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Geçirdiği kaza sonrası herkesi endişelendiren Reyyan, gizemli bir kişi tarafından kurtarılır ama gizemli kişinin ardında bıraktığı iz Miran'ın şüphelenmesine neden olur.