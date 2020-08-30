HAFTANIN BİRİNCİSİ HANGİ APARTMAN OLDU?



Apartmanlar Yarışıyor'da haftanın birincisi olan apartman Kartallar Takımı oldu. Kazanan apartman 15.000 TL'nin sahibi oldu.

APARTMANLAR YARIŞIYOR FORMATI NE?

En iyi yemeği ben yaparım diyenler kendi apartmanından takım kurup sofra hazırlayacaklar. Karşı apartmana rakip olacaklar. En güzel yemeği yapan apartman büyük ödülün sahibi olacak.

ÜMİT KANTARCILAR KİMDİR?

Ümit Kantarcılar, 10 Ekim 1987 yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. Tam adı Ümit İbrahim Kantarcılar'dır. Oyunculuğa okul tiyatrosunda başladı. Daha sonra Antalya Belediye Tiyatrosu'na geçti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Ümit Kantarcılar, özellikle Pis Yedili dizisinde canlandırdığı Ceyhun karakteri ile tanınmış aynı süreçte ise Kızlar ve Anneleri isimli yarışma programını sunmuştur.

Kendisi gibi oyuncu olan Gamze Topuz ile 2014 yılında evlenenen Ümit Kantarcılar'ın bu evlilikten Elis Naz adında bir kızı bulunmaktadır.

Rengarenk, Şehrin Melekleri, Babalar Ve Evlatlar, Pis Yedili, Çakıl Taşları, Yerden Yüksek, Küçük Sırlar ve İki Aile dizilerinde rol alan Ümit Kantarcılar, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Vuslat dizisinde Kerem karakterine hayat vermektedir. Ümit Kantarcılar, 1.88 metre boyunda, 81 kilo ve Terazi burcudur.

Tiyatro oyunları :

Midirfillik : Mehmet Akan – Antalya Belediye Tiyatrosu

Sahte Kahramanlar – Antalya Belediye Tiyatrosu

Düdüklü Kıymalı Bamya – Antalya Belediye Tiyatrosu

Artiz Mektebi – Müjdat Gezen Konservatuar

Yarışmalar Kabare- Müjdat Gezen Konservatuar

Gazinoda Aşk Başkadır – Müjdat Gezen Konservatuar

Tanımadığım Adamlar – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

İçimdeki Timsah – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Ben Eskiden Küçüktüm – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Bir Sen Kaldın Yalnızlık Gelince – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Yalı Çapkını (Stand up) – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

İki İleri Bir Geri – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Bilgiozetim.com – Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu

Rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Vuslat (Kerem) (TV Dizisi)

2017 – Kanatsız Kuşlar (Onur) (TV Dizisi)

2016 – Kaçın Kurası (Aras) (TV Dizisi)

2015 – Şehrin Melekleri (Gürkan Akad) (TV Dizisi)

2012 – Babalar Ve Evlatlar (TV Dizisi)

2012 – 2013 – Pis Yedili (Ceyhun) (TV Dizisi)

2010 – Çakıl Taşları (Ekrem) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek ((Anıl) TV Dizisi)

2010 – 2011 – Küçük Sırlar (Erkan) (TV Dizisi)

2006 – İki Aile (Can) (TV Dizisi)

2006 – Hayat Türküsü (Cengiz) (TV Dizisi)