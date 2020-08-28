ATV ekranlarında yayınlandığı günlere damgasını vuran Bir Zamanlar Çukurova dizisi koronavirüs pandemisi nedeniyle ekranlara kısa süreliğine veda etti. Sezon finali bölümünde Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak istedi. Ancak elbette Demir, onu dinlemedi. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirdi. Heyecan dolu sezon finali bölümünün ardından Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı merak ediliyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ATV yayın kuruluşu tarafından dizinin ne zaman başlayacağı hakkında tam olarak bir açıklama yapılmadı. Fakat koronavirüs salgınının durumuna bakılarak tahminlere göre dizi eylül ya da ekim ayında başlayabilir.
Bir Zamanlar Çukurova dizisi geçtiğimiz sezondan beri oldukça yüksek reyting oranları ile perşembe günlerine damga vurmaya devam ediyor. Yüksek reytingler ile haftalık diziler arasında sürekli ilk 5 arasında yer alıyor. Bu da bir zamanlar Çukurova dizisinin kesinlikle 3. sezonunun olacağına işaret ediyor
HÜNKAR TÜM ADANA'YI ARKASINA ALIP NEYE ENGEL OLACAK?
Fekeli, Demir'in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar'ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova'nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar'ı izlemektedir.
ÜZÜM KIZIN OKUL AŞKI
Onca hengame arasında Saniye ve Gaffur, Üzüm'ü okula yazdırmayı unutmuştur. Okula giden yaşıtlarına gıpta ile bakan Üzüm, derdini hem onlara hem de anneannesi Hünkar'a anlatır. Torunlarının hasreti ile kavrulan Hünkar, Üzüm ile alışverişe çıkar. Hatta Üzüm'e, Demir amcası ile olduğu gibi bir sır verir ve sırrını saklamasını ister.
KONAKTA HEYECANLA BEKLENEN MİSAFİR!
Demir, hala annesine kızgındır. Konak çalışanları da gıklarını çıkarmasalar bile, Demir'i hatalı bulmaktadırlar. Tüm olan biten arasında herkesin ilk kez aynı fikirle ve umutla beklediği bir misafir gelecektir.
BEHİCE AMACINA ULAŞACAK MI?
Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha'nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?
YILMAZ GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR MU?
Dizinin 63. Bölümünün en kritik anı ise Yılmaz'a Adnan'ın babası olduğunu söyleyen ve Müjgan'ın okuduğu mektubun ortaya çıkmasıdır. Yılmaz'ın hayatı yine bir mektupla mı değişecektir? Yılmaz aslında iki erkek evladı olduğunu sonunda öğrenebilecek mi?
ZÜLEYHA'YI KİM ZEHİRLİYOR?
Yılmaz'ın cezaevine yolladığı yardımlar ve para ile, Züleyha koğuşta ağa ilan edilir. Züleyha çocuklarının hasretiyle gözyaşları içinde yaşarken, bir yandan da herkese yardım etmeye çalışmaktadır. Kimse ne olduğunu anlamadan Züleyha fenalaşır ve ağır zehirlenme vakası olarak hastanaye kaldırılır. Gözler ise hemen Demir'e çevrilir. Züleyha'nın zehirlenmesinde tek şüpheli o'dur. Ancak, Züleyha için tehlike hastahanede de devam edecektir.