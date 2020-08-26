Türk sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın'ın ATV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldığı iddiası sosyal medyada ses getirdi. Usta oyuncunun Aksakallıların reisi rolünü canlandıracağı ifade ediliyor. Kuruluş Osman'da artık yeni bir dönemin adımları atılıyor. Diriliş Ertuğrul dizisinden bu yana izleyicilerin kadroda yer almasını istediği Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın yeni sezonda Kuruluş Osman'da yer alacağı resmen açıklandı. Dizinin yapımcısı ve senaristi Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından Cüneyt Arkın ile olan fotoğraf bir paylaşım yaparak müjdeli haberimi milyonlarca Kuruluş Osman izleyicisine duyurdu.
CÜNEYT ARKIN KURULUŞ OSMAN'A KATILIYOR
İkinci sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın katılıyor.
Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla efsanevi aktörün 'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı? Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın" sözleriyle açıkladı.
Efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın'ın 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda hangi karakteri canlandıracağı ise merak konusu oldu.
TAMER YİĞİT, ERTUĞRUL BEY Mİ OLACAK?
Kurtlar Vadisi Pusu gibi pek çok başarılı yapımda yer alan Tamer Yiğit'in Kuruluş Osman kadrosuna katılacağı, hatta usta oyuncuyla prensipte el sıkışıldığı ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor. Ancak Kuruluş Osman'ın yapımcı şirketinden ve Mehmet Bozdağ'dan konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA FIRTINALAR ESECEK
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda fırtınalar esecek. İzleyiciler sezon için geri sayım devam ederken Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin ve sadık alplerinden Turgut Alp'in kadroya dahil olup olmayacağını merak ediyor. Ayrıca tarihi kaynaklarda yer alan bazı alpleri canladıracak oyuncuların kadroya katılması için heyecan sürüyor. Ancak henüz konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.
TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
TURGUT ALP VE OSMAN BEY DÖNEMİ
(1298-1299 yıllarında) Turgut Alp İnegöl kalesinin kuşatmış ve bu kalenin de Osmanlı beyliği eline geçmesini sağlamıştır.
Osman Bey beyliği arazisini Oğuz töresine uyarak yakın akraba ve silah arkadaşlarına "dirlik" olarak vermiştir. Böylece Eskişehir kardeşi Gündüz Bey'e, Karacahisar oğlu Orhan Bey'e, Yarhisar Hasan Alp'e ve İnegöl Turgut Alp'e verilmiştir.
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Allah'ım düşmanın şerrinden sana sığınırım!"
Obaya yapılan baskını bertaraf ettikten sonra hedefine Sofia ve Kulucahisar Kalesi'ni koyan Osman Bey, Kayı Obası Alpleri ile birlikte kaleyi ele geçirip Sofia'yı alt etmek üzere için plan kurup harekete geçiyor.
BAMSI BEY VE BORAN, OSMAN BEY'İ SON ANDA KURTARDI
Özel eğitimli şövalyelere karşı tek başına savaşan Osman Bey, aldığı yaralar nedeniyle halsiz düşerken Bamsı Bey ve Boran yetişerek şövalyeleri püskürttü. Savaşçılarının etkisiz hale getirilmesi ile yalnız kalan Sofia, Helen ve Bizans askerlerinin yetişmesiyle derin bir nefes aldı.
Göktuğ'un yağdırdığı oklarla zaman kazanan Osman Bey, Bamsı Bey ve Boran, vuruşarak çekilirken, Sofia ve askerleri peşlerine düştü. Osman Bey'in yarasının ağır olması nedeniyle obaya dönmeye karar veren grup, Sofia'nın askerlerinin amansız takibine rağmen izini kaybettirmeyi başardı.
CÜNEYT ARKIN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Cüneyt Arkın gerçek adıyla Fahrettin Cüreklibatır, 8 Eylül 1937 Karaçay, Odunpazarı, Eskişehir'de dünyaya geldi. 81 yaşındaki usta oyuncuya sinemada canlandırdığı "Malkoçoğlu" karakteri lakap olarak atfedilmiştir. Cüneyt Arkın'ın babası Kurtuluş Savaşı'na katılmış Hacı Yakup Cüreklibatur'dur. Lise öğrenimini Eskişehir Atatürk Lisesi'nde gördü, 1961 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.
Cüneyt Arkın ilk evliliğini 1964 yılında kendisi gibi doktor olan Güler Mocan ile yaptı. 1966 yılında kızları Filiz doğdu. 1968 yılında boşandıktan bir yıl sonra Betül (Işıl) Cüreklibatur ile evlenen Cüneyt Arkın'ın,bu evlilikten de Kaan ve Murat adlarında iki çocuğu vardır. Kızı bir şirkette genel müdürlük yapan Arkın'ın oğullarından Murat da dizilerde oyunculuk yapmaktadır. Bir dönem alkolizm tedavisi görmüş olan Arkın, alkol, uyuşturucu ve gençliğin sorunları konulu sayısız konferans vermiş, bunlarla ilgili teşekkür beratları ve onur ödülleri almıştır.
Cüneyt Arkın 2002 Genel Seçimlerinde Anavatan Partisi'nden Eskişehir milletvekili adayı olması için Mesut Yılmaz tarafından teklif götürüldü. Sonraki yıllarda ise İşçi Partisi adına düzenlenen ve bir grup bilim adamı, aydın ve sanatçının katıldığı "İşçi Partisi Hükümeti'nde Göreve Hazırız" kampanyasına katılarak, yeniden siyaset sahnesinde adını duyurdu.
Cüneyt Arkın, at binmede ve karatede uzman sporcu unvanına sahiptir. Oyunculuğun yanı sıra televizyon izlenceleri sunmuş ve kısa bir süre gazetelerde sağlıkla ilgili köşe yazarlığı da yapmıştır. 2009 yılında omurgasındaki sinir sıkışmasından dolayı yaklaşık üç ay hastanede tedavi gördü.
Geçen sene oğlu Murat Arkın, Cüneyt Arkın'ın terörle mücadele eden Mehmetçik için kaydettiği videoyu yayınlamıştı. Duygu dolu sözlerin yer aldığı videoya yorum ve beğeni yağmıştı.